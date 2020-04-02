Hatay'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi.
02.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:18
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi.
Alınan ilk bilgilere göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
Tır yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: AA