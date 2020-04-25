Hatay'da fren sistemi arızalanan tır duvara çarptı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde fren sistemi arızalanan tır duvara çarparak durabildi.
25.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 20:14
Hatay'ın İskenderun ilçesinde fren sistemi arızalanan tır duvara çarparak durabildi.
Payas-İskenderun otoban gişelerinde Nahsen K. idaresindeki 27 ADK 360 plakalı tır, freninde oluşan arıza nedeniyle kontrolden çıktı.
Tır petrol dolum tesisinin duvarına çarparak durabildi.
Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA