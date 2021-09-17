Hatay'da fotokapana yakalanan kaçak avcılara 5 bin 848 lira ceza kesildi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaban hayatı izlemek için yerleştirilen fotokapana yakalanan 2 kaçak avcıya 5 bin 848 lira para cezası uygulandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaban hayatı izlemek için yerleştirilen fotokapana yakalanan 2 kaçak avcıya 5 bin 848 lira para cezası uygulandı.
Seldiren bölgesine yerleştirilen fotokapan görüntülerini inceleyen Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.
Jandarmayla ortaklaşa yapılan incelemede kimlikleri tespit edilen N.K. ve M.M'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 5 bin 848 lira para cezası kesildi.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri