Hatay'da fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu-1
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Hatay'da fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu-1

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenip, karaya oturdu.

31.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:15
Hatay'da fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu-1

'ın ilçesinde, demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenip, karaya oturdu.

Akdeniz'de etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki 'Mustafa Kemal I' adlı kargo gemisi, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken sürüklendi. Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş Sahili yakınlarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), -


Kaynak: DHA
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