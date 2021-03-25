Hatay'da fırtınada reklam direği otomobilin üzerine devrildi

Hatay'da fırtınada bir iş yerinin reklam direği park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Merkez Antakya ilçesi, Mehmet Kafadar Caddesinde gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına nedeniyle bir iş yerinin reklam direği park halinde duran bir aracın üzerine devrildi. Akşam saatlerinde aracını oturduğu binanın önüne park eden sürücü, sabah işe gitmek için aracının yanına gittiğinde, market reklam direğinin otomobilinin üzerine düşmüş olduğunu gördü. Çevredekilerin yardımı ile reklam direği otomobilin üzerinden kaldırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı