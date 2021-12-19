Fırtına ve sağanak etkili oluyor - Haberler
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Fırtına ve sağanak etkili oluyor

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Antakya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafik aksadı.

Samandağ ilçesinde de fırtına ve sağanak etkili olurken bazı dereler taştı.

Öte yandan Samandağ ile Arsuz ilçelerini bağlayan sahil yolu, dağdan kopan ve yola düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Fırtına ve sağanak etkili oluyor

Fırtına ve sağanak etkili oluyor

Fırtına ve sağanak etkili oluyor

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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