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Hatay'da fırtına nedeniyle deniz taştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da fırtına nedeniyle deniz taştı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Taşan deniz nedeniyle bazı iş yerleri ve caddeler sular altında kaldı.

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Deniz Mahallesi'ndeki bazı iş yerleri ve caddeler deniz suyu altında kaldı.

Öte yandan sahada haber çalışması yapan İHA muhabirinin zor anları da kameraya yansıdı. - HATAY

Hatay'da fırtına nedeniyle deniz taştı

Hatay'da fırtına nedeniyle deniz taştı

Hatay'da fırtına nedeniyle deniz taştı

Hatay'da fırtına nedeniyle deniz taştı

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