Fırtına mağduru aileye yeni ev yapıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan fırtınada prefabrik evlerinin çatısı uçan aileye, bir hayırsever yeni ev yaptırdı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan fırtınada prefabrik evlerinin çatısı uçan aileye, bir hayırsever yeni ev yaptırdı.

Pirinçlik Mahallesi'nde geçen ay çıkan fırtınada, 2 kızıyla yaşadığı prefabrik evin çatısı uçan Züleyha Kara'ya, bir hayırsever tarafından yardım eli uzandı.

Ailenin fırtınadan zarar gören prefabrik evi tamamen sökülerek yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede tamamlanan ev aileye teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı