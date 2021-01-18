Fırtına mağduru aileye yeni ev yapıldı
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Fırtına mağduru aileye yeni ev yapıldı

18.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:52

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan fırtınada prefabrik evlerinin çatısı uçan aileye, bir hayırsever yeni ev yaptırdı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan fırtınada prefabrik evlerinin çatısı uçan aileye, bir hayırsever yeni ev yaptırdı.

Pirinçlik Mahallesi'nde geçen ay çıkan fırtınada, 2 kızıyla yaşadığı prefabrik evin çatısı uçan Züleyha Kara'ya, bir hayırsever tarafından yardım eli uzandı.

Ailenin fırtınadan zarar gören prefabrik evi tamamen sökülerek yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede tamamlanan ev aileye teslim edildi.

Fırtına mağduru aileye yeni ev yapıldı
Fırtına mağduru aileye yeni ev yapıldı
Fırtına mağduru aileye yeni ev yapıldı
Fırtına mağduru aileye yeni ev yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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