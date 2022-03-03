Hatay'da fırtına direk ve ağaçları devirdi, araçlarda hasara yol açtı - Haberler

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Hatay'da fırtına direk ve ağaçları devirdi, araçlarda hasara yol açtı

AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da fırtına direk ve ağaçları devirdi, araçlarda hasara yol açtı

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde fırtına nedeniyle devrilen elektrik direği ve ağaçlar, araçlarda hasara neden oldu.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde fırtına nedeniyle devrilen elektrik direği ve ağaçlar, araçlarda hasara neden oldu.

Kentte öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Antakya'daki Haraparası Mahallesi'nde elektrik direğinin devrildiği kamyonette hasar oluştu.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde devrilen iki ağaç da park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

Araçlarda hasar oluştu. Belediye ekipleri, ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Antakya Akasya Mahallesi'ndeki binanın çatısının bir bölümü boş tarlaya uçtu.

Fırtınanın ardından etkili olan sağanak nedeniyle kentteki bazı sokak ve caddelerde de su birikintileri oluştu.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Fırtına, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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