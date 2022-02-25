Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü - Haberler
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Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü

Hatay'da fırtına nedeniyle binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'da fırtına nedeniyle binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Hatay'ın Dörtyol, İskenderun, Payas ve Erzin ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Dörtyol adliye binası ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Dörtyol Kaymakamlığı şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildiği duyurdu.

Oluşan fırtına nedeniyle evlerin uçan çatıları kameralara yansıdı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İskenderun, Fırtına, Erzin, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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