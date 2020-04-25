Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor
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Reyhanlı, Hatay, Haber

Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor

Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fırıncılar ekmeği taze çıkarıp araçla mahalle mahalle gezip satış yapıyorlar Koronavirus mücadelesi kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan vatandaş fırına gidip ekmek alamıyor fırıncı esnaf çare...

25.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:00
Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor

Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fırıncılar ekmeği taze çıkarıp araçla mahalle mahalle gezip satış yapıyorlar

Koronavirus mücadelesi kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan vatandaş fırına gidip ekmek alamıyor

fırıncı esnaf çare olarak vatandaşa ekmeğini evine kadar götürüyor

İbrahim Ova " Altınbaşak ekmek fabrikasının sahibiyim biz sabah 8: 30 9: 00 sıralarında ekmek yapıyoruz saat 5'e kadar ekmek üretimini bitiriyoruz

ekmeklerimizi sıcak sıcak çıkarıp servislerimizi doldurup mahalle mahalle götürüyoruz kimse evden çıkmasın herkesin ekmeğini evine kadar temin ediyoruz"diye konuştu

Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor

Kaynak: İHA

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