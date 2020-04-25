Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor
Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fırıncılar ekmeği taze çıkarıp araçla mahalle mahalle gezip satış yapıyorlar Koronavirus mücadelesi kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan vatandaş fırına gidip ekmek alamıyor fırıncı esnaf çare...
25.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:00
Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fırıncılar ekmeği taze çıkarıp araçla mahalle mahalle gezip satış yapıyorlar
Koronavirus mücadelesi kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan vatandaş fırına gidip ekmek alamıyor
fırıncı esnaf çare olarak vatandaşa ekmeğini evine kadar götürüyor
İbrahim Ova " Altınbaşak ekmek fabrikasının sahibiyim biz sabah 8: 30 9: 00 sıralarında ekmek yapıyoruz saat 5'e kadar ekmek üretimini bitiriyoruz
ekmeklerimizi sıcak sıcak çıkarıp servislerimizi doldurup mahalle mahalle götürüyoruz kimse evden çıkmasın herkesin ekmeğini evine kadar temin ediyoruz"diye konuştu
Kaynak: İHA