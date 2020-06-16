Hatay'da firari şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Kırıkhan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan firari şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Kırıkhan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan firari şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Kırıkhan polisi, Derviş Caddesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kısa bir kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme iddialarıyla aranan F.D isimli şüphelinin araba ve ikametinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve 135 gram metanfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA