Hatay'da firari şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Kırıkhan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan firari şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
16.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:11
Kırıkhan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan firari şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Kırıkhan polisi, Derviş Caddesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kısa bir kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme iddialarıyla aranan F.D isimli şüphelinin araba ve ikametinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve 135 gram metanfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA