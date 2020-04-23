Hatay'da firari hükümlü yakalandı
Hatay'da 5 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandıAlınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
23.04.2020 23:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:49
Hatay'da 5 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çay Mahallesi'nde durdurulan ve GBT sorgusu yapılan U.D'nin 5 farklı suçtan sabıkası olduğu görüldü. Ayrıca 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 3 bin 740 lira para cezası bulunduğunu tespit edildi. Cezaevi firarisi hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İHA