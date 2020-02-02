Hatay'da firari hükümlü yakalandı
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Hatay'da firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü polisin takibi sonucu yakalandı.

02.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:24
Hatay'da firari hükümlü yakalandı

'ın ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü polisin takibi sonucu yakalandı.


İskenderun İlçe Asaiş Büro Amirliği ekipleri, İskenderun Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü Gökhan A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya Mahallesi'nde olduğu belirlenen Gökhan A, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan A. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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