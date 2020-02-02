Hatay'da firari hükümlü yakalandı
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Hatay'da firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cinayet ve yaralama gibi suçlardan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

02.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:52
Hatay'da firari hükümlü yakalandı

'ın ilçesinde cinayet ve yaralama gibi suçlardan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İskenderun İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme ve yaralama suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl kesinlemiş hapis cezası bulunan Serkan Şanlı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık iki yıl boyunca arandığı öğrenilen Şanlı, İsmet İnönü Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Şanlı cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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