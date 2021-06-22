Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY hükümlüsü eski öğretmen yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY hükümlüsü eski öğretmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve İlamat ve İnfaz Bürosunca yakalama emri olan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen öğretmen M.T. istihbarat biriminin koordinesinde Yeşil Mahallede saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan M.T. adliyedeki işlemlerinin ardından İskenderun T Tipi Cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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