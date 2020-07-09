Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde, aranan kişilere ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı.
09.07.2020 21:49 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:50
Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde, aranan kişilere ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı.
Dörtyol ve Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında 4 yıl 2 ay mahkumiyet kararı bulunan T.A ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ç.M. yakalandı.
Kaynak: AA