Hatay'da Fetö Sanığı Eski Polise Hapis Cezası

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis memuru, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ramazan Palta tutuklu bulunduğu İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen tutuklu sanık, savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Palta'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.