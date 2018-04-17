Hatay'da Fetö/pdy Operasyonu: 7 Tutuklama
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 iş adamı tutuklandı.
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 iş adamı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen iş adamlarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.
Ekiplerin gözaltına aldığı 19 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.