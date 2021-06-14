Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Hatay'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak 16 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Hatay'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak 16 farklı adrese operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

FETÖ/PDY terör örgütünün Hatay'da güncel yapılanması kapsamında örgüt hiyerarşinde sözde yönetici pozisyonunda birçok örgüt üyesinin olduğu tespit edildi. Örgütün güncel yapılanmasında sözde il hadimi/abisi, il hadimi/ablası, kadın ve erkek il eğitim danışmanı, ilçe abileri/hadimleri, talebe mesulleri gibi bir çok üst düzey isim tespit edilerek Hatay il merkezi ve ilçelerde toplamda 17 hedef şahıstan 16'sının ikamet adreslerine TEM Şube Müdürlüğünce ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı unsurlar eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan ikamet aramalarında örgüte ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman zula diye tabir edilen gizli bölmelerde ele geçirilerek el konulmuştur. Yapılan aramada F Serisi 1 dolar, operasyonel olarak kullanılan hat ve telefonlarında bulunduğu toplamda 73 cep telefonu, harddisk, flaşh bellek, laptop ve tabletler, örgütsel dökümanlar, bir adet ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı