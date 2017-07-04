Hatay'da Fetö Operasyonuna 19 Tutuklama

HATAY'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 53 kişiden 19'u, tutuklandı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruştuması kapsamında 'Bylock' kullandığı iddiasıyla 29 Haziran günü gözlatına alınan, aralarında görevden ihraç edilen polis, asker, katip ve belediye çalışanlarının bulunduğu 53 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 34'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda adreslerinde bulunumayan 7 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmanın ise devam ettiği bildirildi. - Hatay