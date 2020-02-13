Hatay'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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Hatay'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Hatay'da FETÖ/PDY silalı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

13.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:22
Hatay'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

'da FETÖ/PDY silalı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.


7'si Hatay olmaz üzere 3'ü farklı illerde toplam 10 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğün tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişininde yakalanması için çalışmaların sürdüğü, toplumun huzur ve düzenini tehdit eden terör ve terör örgütlerine yönelik sürdürülen mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği belirtildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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