Hatay'da Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay merkezli Ankara, Gaziantep ve Kars illerinde yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla 20 kişi gözaltına alınarak sorguları yapılmak üzere Hatay emniyetine götürüldü.



(Adem Karagöz / İHA)