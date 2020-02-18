Hatay'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
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Hatay'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:48
Hatay'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.


Hatay'da, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sınavda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 18 şüpheli için operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.


3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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