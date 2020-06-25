Hatay'da FETÖ'den aranan 7 kişi yakalandı
Hatay'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan 7 firari yakalandı.
25.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:12
Hatay'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan 7 firari yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya ile Hassa ve İskenderun ilçelerinde, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 7 firari şüpheli, saklandıkları gaybubet evlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü. - HATAY
Kaynak: İHA