Hatay'da FETÖ'den aranan 7 kişi yakalandı Hatay'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan 7 firari yakalandı.

Hatay'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan 7 firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya ile Hassa ve İskenderun ilçelerinde, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 7 firari şüpheli, saklandıkları gaybubet evlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA