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Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu

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Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası taraftarlar konvoy oluşturdu.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası taraftarlar konvoy oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 10 kişi kaldığı derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu zaferle sarı-lacivertli taraftarlar kendinden geçti. Birçok Fenerbahçe taraftarı araçlar ile konvoy oluştururken, bazıları ise davul ile galibiyeti kutladı. - HATAY

Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu

Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu

Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu

Hatay'da fenerbahçe taraftarları konvoy oluşturdu

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