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Hatay'da faturasız ilaç ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da faturasız ilaç ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 170 kutu faturasız ilaç ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 170 kutu faturasız ilaç ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçlarla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Antakya'nın Haraparası Mahallesi'nde durdurulan bir araçta ve Emek Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada bin 170 kutu çeşitli markalarda faturasız ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu M.N. ve A.A. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, İlaç, 3. Sayfa, Haber

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