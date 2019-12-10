Hatay'da fahri trafik müfettişlerine eğitim
Hatay'da 80 fahri trafik müfettişine "Fahri Trafik Müfettişliği Mobil Uygulaması"nın kullanımı hakkında eğitim verildi.
Hatay'da 80 fahri trafik müfettişine "Fahri Trafik Müfettişliği Mobil Uygulaması"nın kullanımı hakkında eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Salonun'da verilen eğitimde, fahri trafik müfettişliğine dair yayınlanan genelgeler ile yazma hakkına sahip oldukları ceza maddeleri hatırlatıldı.
Öte yandan müfettişlere mobil uygulamanın avantajları ve nasıl kullanılacağına dair bilgiler verildi.
Toplantıda Trafik Şube Müdürü Atilla Candan, Komiser Yardımcısı Uğur Zengin, Komiser Yardımcısı Ayten Vural ve görevli polis memurları tarafından sorular cevaplandı.
Fahri Trafik Müfettişleri'nin Trafik ailesinin bir parçası olduğunu belirten Candan, mobil uygulamanın sağlayacağı kolaylığa dikkati çekti.