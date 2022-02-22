Hatay'da fabrikadan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da fabrikadan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

AA, Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da fabrikadan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir fabrikadan hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir fabrikadan hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir fabrikadan çeşitli malzemeler çalınmasıyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla İ.E, A.H, M.K. ve A.B'yi yakaladı.

Fabrikadan çalınan jeneratör, fırınlı ocak, sanayi tüpü ve dalgıç motoru da ilgililere teslim edildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Arsuz, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title