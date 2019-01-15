Hatay'da Fabrika Yangını

Hatay'ın Payas ilçesinde, uzun süredir kapalı bulunan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun süredir kapalı olan bir fabrikanın idare kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bölgede güvenlik amacıyla elektrik kesintisi uygulandı.

Kaynak: AA