Hatay'da evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.
14.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:46
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı aldı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 63 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Ekipler ev sahibi O.G. ile Y.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA