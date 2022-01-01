Hatay'da evlerinde silah ve uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde evlerinde ruhsatsız 5 av tüfeği ile kurusıkı tabanca ve bir kilogram esrar ele geçirilen iki zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Yeşilyazı Mahallesi'nde H.D. ve T.K'nin evlerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik dedektör köpeği "Öğle" ile yapılan aramada ruhsatsız 5 av tüfeği ile kurusıkı tabanca ve bir kilogram esrar, 7 kök Hint keneviri ile muşta ele geçirildi.

H.D. ve T.K. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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