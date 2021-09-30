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Hatay'da evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi alındı

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Hatay'da evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde ölü bulunan anne Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı.

ADANA (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde ölü bulunan anne Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı.

Olay, dün ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi. Polis içeri girdiğinde ise anne Aynur Mert ve çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'in cansız bedenlerini buldu. Olayın ardından baba Turgay Mert, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mert, eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan anne ve çocuklarının cenazesi yakınları tarafından teslim alınıp defnedilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

Cenazeyi teslim alan Aynur Mert'in acılı babası Osman Karahasan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Boğarak öldürmüş. Aralarında bir problem yoktu. 2 aydır uzman çavuşluktan da atmışlar. Allah büyük 3'ü gitti ama 3'ün yerine 13 alacağım başka çare yok" dedi.

(Elif Ayşenur Bay/İHA)

Hatay'da evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi alındı

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