Hatay'da evlerinde kaçak alkol üreten 4 kişi gözaltına alındı

18.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:08

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçedeki 4 evde kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada toplam 381 litre kaçak rakı, 540 litre kaçak şarap, boğma rakı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 20 kilogram kuru üzüm ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Yılbaşına hazırlık yaptıkları ve piyasaya kaçak alkol süreceği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA