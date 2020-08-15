Hatay'da evlerden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı.
15.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:48
Hatay'ın Arsuz ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı.
Arsuz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Otomobilde telefon, tablet, kol saati, güneş gözlüğü ve bıçak bulan ekipler, ürünlerin çalıntı olma ihtimali üzerine inceleme başlattı.
İncelemede araçta bulunan eşyanın 3 evden farklı zamanlardaki hırsızlıklarla bağlantılı olduğu tespit edildi.
Otomobildeki B.A, E.A, Y.Ü. ve H.A. gözaltına alındı. Zanlılardan E.A'nın uyuşturucu ticareti suçundan arandığı belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen eşya sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA