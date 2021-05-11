Hatay'da evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da evinin damında Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
Hatay'da evinin damında Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ'da bir kişinin evinin damında Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, damda saksılara ekili 14 kök Hint keneviri buldu.
Yatak odasındaki baza altında da 2 gram esrar ele geçiren ekipler, şüpheli İ.Ç'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz