Hatay'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği Mızraklı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evin bahçesinde 81 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Evde yapılan aramalarda, 1 kilo 200 gram kubar esrar ile av tüfeği bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco