Hatay'da evini silah atölyesine dönüştüren şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Hatay'da evini silah atölyesine dönüştüren şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da evini silah atölyesine dönüştüren şüpheli gözaltına alındı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evini silah imalathanesine dönüştüren zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evini silah imalathanesine dönüştüren zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü iddia edilen H.Y'nin evinde arama yaptı.

Polis ekipleri, adreste 52 kurusıkı tabanca, 24 tabanca çerçevesi, 85 şarjör, 80 icra mili ve yayı, 42 namlu, 80 tetik, 78 iğne yuvası, tabanca parçaları ve silah yapımında kullanılan malzemeler buldu.

Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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