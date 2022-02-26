Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Saraykent Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.
Operasyonda 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, ev sahibi A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel