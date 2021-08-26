Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'da evinde 971 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Hatay'da evinde 971 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Serinyol Mahallesi'ndeki M.E'ye ait adrese baskın düzenledi.

İkamete yapılan aramada 971 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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