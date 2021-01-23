Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
23.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:22
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik Özerli Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından ev sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli