Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
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Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

23.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:22
Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik Özerli Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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