Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Haberler
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Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu tespit edilen E.D'nin evine, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyon yaptı.

Operasyonda, 2 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ile onun yapımında kullanılan 2 kilo 960 gram toz madde, 1 kilo 400 gram gübre, 64 cam tüp, 10 litre sıvı madde, plastik düzenek ve 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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