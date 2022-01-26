Hatay'da evinde silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da evinde silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da evinde silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen F.F'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametini aradı.

Ekipler, adreste 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ile 336 fişek ve 2 bıçak buldu.

Gözaltına alınan F.F. emniyete götürüldü.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Pompalı Tüfek, Hisarcık, Silah, Hatay, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title