Hatay'da evinde silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen F.F'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametini aradı.

Ekipler, adreste 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ile 336 fişek ve 2 bıçak buldu.

Gözaltına alınan F.F. emniyete götürüldü.