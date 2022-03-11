Hatay'da evinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde evinde 2 tabanca, 4 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde evinde 2 tabanca, 4 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karbeyaz Mahallesi'nde Z.Y'ye ait evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Evde ruhsatsız 2 tabanca, 4 av tüfeği, 3 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Salim Taş - Güncel