Hatay'da evinde 55 sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı
AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde 55 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen iki obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde 55 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen iki obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adrese baskın yaptı.
Adreste 55 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen iki obje bulundu.
Ev sahibi M.Ş. gözaltına alındı, sikke ve objeler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel