Hatay'da evinde 5 tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Hatay'da evinde 5 tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

16.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:54
Hatay'da evinde 5 tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde 5 tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde 5 tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde bir evde silah bulundurulduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 5 tüfek, 79 tüfek kartuşu ile mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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