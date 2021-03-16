Hatay'da evinde 5 tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
16.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:54
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde 5 tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde 5 tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde bir evde silah bulundurulduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 5 tüfek, 79 tüfek kartuşu ile mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco