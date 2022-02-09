Hatay'da evinde 309 sikke ve objeler bulunan zanlı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da evinde 309 sikke ve objeler bulunan zanlı gözaltına alındı

AA, Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da evinde 309 sikke ve objeler bulunan zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 309 sikke ve objeler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 309 sikke ve objeler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi'ndeki evinde S.G'nin tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Polis, ikamette, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 309 sikke, Erken Tunç döneminden kaldığı düşünülen 23 toprak kap ve Roma dönemi eseri olduğu tahmin edilen heykel ile 77 obje buldu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title