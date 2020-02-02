Hatay'da evin kapısını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Hatay'da evin kapısını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin demir kapısını çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

02.02.2020 23:01 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:18
Hatay'da evin kapısını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

'ın ilçesinde bir evin demir kapısını çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Amirliği ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde bir evin demir kapısının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu kapının S.D. tarafından bir hurdacıya satıldığını tespit eden polis, şüpheliyi Süleyman Şah Köprüsü üzerinde gözaltına aldı.

S.D. işlemleri için emniyete götürülürken, çalıntı malın satın almaktan hurdacı hakkında da işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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