Evin deposunda 840 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, bir evin deposunda 840 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, bir evin deposunda 840 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harbiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evin depo olarak kullanılan bölümünde arama yapan ekipler, 840 litre sahte içki ile damıtma sistemi buldu.
Ev sahibi İ.B. gözaltına alındı.