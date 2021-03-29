Hatay'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğukoluk Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Yol güzergahındaki plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, şüpheli Ö.Y. ve S.B'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, kesici ve delici aletler ile 2 telsiz ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu